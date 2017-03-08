Тренер МЮ Моуринью раскритиковал газон на стадионе «Олимп-2» перед матчем с «Ростовом»

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«Трудно назвать как-то место, где мы проведем матч, — сказал на предматчевой пресс-конференции португальский специалист. — Это нельзя назвать полем, была такая же ситуация в Китае, там мы отменили игру. Мы анализировали соперника, матчи с “Баварией”, “Аяксом”, смотрели там состояние поля, и оно было удовлетворительное. То, что мы обнаружили сегодня, просто невероятно».

«Я не знаю насчет травм, ни с кем не говорил. Единственное, со мной вчера пообщался представитель УЕФА, который сказал, что на поле можно играть и травм не будет», — добавил тренер.

Первый матч между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта, начало — 21:00 мск.