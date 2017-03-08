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8 марта 2017, 14:01 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Тренер МЮ Моуринью раскритиковал газон на стадионе «Олимп-2» перед матчем с «Ростовом»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 марта. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подверг критике поле стадиона «Олимп-2», на котором состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».

<em><nobr>РОСТОВ-НА-ДОНУ</nobr> 8 марта. /Спец. корр. ТАСС Дильшад <span class=error>Ломовских</span>/. </em>Главный тренер английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> подверг критике поле стадиона Олимп-2 на котором состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы с Ростовом. Увеличить
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«Трудно назвать как-то место, где мы проведем матч, — сказал на предматчевой пресс-конференции португальский специалист. — Это нельзя назвать полем, была такая же ситуация в Китае, там мы отменили игру. Мы анализировали соперника, матчи с “Баварией”, “Аяксом”, смотрели там состояние поля, и оно было удовлетворительное. То, что мы обнаружили сегодня, просто невероятно».

«Я не знаю насчет травм, ни с кем не говорил. Единственное, со мной вчера пообщался представитель УЕФА, который сказал, что на поле можно играть и травм не будет», — добавил тренер.

Первый матч между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта, начало — 21:00 мск.

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Новости Еврокубков

УЕФА разрешил акцию раздачи пледов болельщикам «Манчестер Юнайтед» на матче с «Ростовом»

УЕФА разрешил акцию раздачи пледов болельщикам «Манчестер Юнайтед» на матче с «Ростовом»

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил акцию раздачи пледов болельщикам английского клуба «Манчестер Юнайтед» на матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе российского клуба.
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