Тренер МЮ Моуринью раскритиковал газон на стадионе «Олимп-2» перед матчем с «Ростовом»
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 марта. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подверг критике поле стадиона «Олимп-2», на котором состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».
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Видимо, что-то случилось...
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«Трудно назвать
«Я не знаю насчет травм, ни с кем не говорил. Единственное, со мной вчера пообщался представитель УЕФА, который сказал, что на поле можно играть и травм не будет», — добавил тренер.
Первый матч между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта, начало — 21:00 мск.
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