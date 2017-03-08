Фанаты «Арсенала» устроили массовый протест против тренера после второго разгрома от «Баварии»
Разгромное домашнее поражение «Арсенала» от мюнхенской «Баварии» (1:5) в Лиге чемпионов переполнило чашу терпения фанатов «канониров», сообщает Еврофутбол.
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Поклонники английского клуба устроили массовый протест, призывая отправить в отставку главного тренера команды французского специалиста Арсена Венгера.
Как сообщал УНИАН, лондонцы уступили мюнхенскому гранду по сумме двух матчей с унизительным счетом 2:10.
|7.03.2017 22:45
|Зрители 59911
|Плей-офф: 1/8 финала
|Emirates Stadium
Главные тренеры
|Арсен Венгер
|Карло Анчелотти
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|8
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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