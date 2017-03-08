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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29008062/
8 марта 2017, 13:50 | Футбол: Еврокубки | УНИАН

Фанаты «Арсенала» устроили массовый протест против тренера после второго разгрома от «Баварии»

Разгромное домашнее поражение «Арсенала» от мюнхенской «Баварии» (1:5) в Лиге чемпионов переполнило чашу терпения фанатов «канониров», сообщает Еврофутбол.

Лондонская команда дважды уступила <span class=error>мюнхенцам</span> с одинаковым счетом 1:5 в 1/8 финала Лиги чемпионов. Увеличить
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Поклонники английского клуба устроили массовый протест, призывая отправить в отставку главного тренера команды французского специалиста Арсена Венгера.

Как сообщал УНИАН, лондонцы уступили мюнхенскому гранду по сумме двух матчей с унизительным счетом 2:10.

7.03.2017 22:45 Зрители 59911 Плей-офф: 1/8 финала Emirates Stadium
Арсенал 1:5 Бавария
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Арсен Венгер Карло Анчелотти
Голы
20′ Тео Уолкотт (О. Жиру) 14
9 Роберт Левандовски 55′
10 Арьен Роббен 68′
11 Дуглас Коста (Рафинья) 78′
23 Артуро Видаль (Хаби Алонсо) 80′
23 Артуро Видаль (Дуглас Коста) 85′
Составы
Давид Оспина 13
Эктор Бельерин 24
Начо Монреаль 18
53′ Лоран Косьельни (к) 6
Шкодран Мустафи 20
61′ Алекс Окслейд-Чемберлен 15
78′ Гранит Джака 29
39′ Тео Уолкотт 14
72′ Аарон Рэмси 16
Франсис Кокелен 34
72′ Оливье Жиру 12
Месут Езил 11
72′ Алексис Санчес 17
Перес Мартинес Лукас 9
1 Мануэль Нойер (к)
13 Рафинья
27 Давид Алаба 39′
5 Матс Хуммельс
8 Хави Мартинес 44′
9 Роберт Левандовски
14 Хаби Алонсо
23 Артуро Видаль
10 Арьен Роббен 71′
11 Дуглас Коста
7 Франк Рибери 79′
32 Джошуа Киммих
6 Тиагу Алькантара 79′
35 Ренату Санчеш
Статистика
3 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 8
13 Фолы 10
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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