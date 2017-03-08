УЕФА разрешил акцию раздачи пледов болельщикам «Манчестер Юнайтед» на матче с «Ростовом»

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Встреча пройдет в четверг в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2». Ранее стало известно, что болельщики «Ростова» проведут акцию, суть которой заключается в гостеприимном отношении к поклонникам английской команды — в частности, у входа на гостевой сектор они будут раздавать болельщикам «Манчестер Юнайтед» пледы.

«Наши болельщики очень ждут приезда в город такого большого клуба, как “Манчестер Юнайтед”. Ростовчане хотят показать свою гостеприимность и доброту болельщикам из Англии. Клуб полностью поддерживает такую акцию и получил от УЕФА одобрение на ее проведение», — сказали в пресс- службе «Ростова».