УЕФА разрешил акцию раздачи пледов болельщикам «Манчестер Юнайтед» на матче с «Ростовом»
МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил акцию раздачи пледов болельщикам английского клуба «Манчестер Юнайтед» на матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом». Об этом ТАСС рассказали в
пресс-службе российского клуба.
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Встреча пройдет в четверг в
«Наши болельщики очень ждут приезда в город такого большого клуба, как “Манчестер Юнайтед”. Ростовчане хотят показать свою гостеприимность и доброту болельщикам из Англии. Клуб полностью поддерживает такую акцию и получил от УЕФА одобрение на ее проведение», — сказали в пресс- службе «Ростова».
Как сообщалось на официальном сайте «Манчестер Юнайтед», поддержать команду в
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