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8 марта 2017, 13:09 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

УЕФА разрешил акцию раздачи пледов болельщикам «Манчестер Юнайтед» на матче с «Ростовом»

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил акцию раздачи пледов болельщикам английского клуба «Манчестер Юнайтед» на матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе российского клуба.

Как сообщалось на официальном сайте Манчестер Юнайтед поддержать команду в <nobr>Ростов-на-Дону</nobr> приехали 238 человек. Увеличить
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Встреча пройдет в четверг в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2». Ранее стало известно, что болельщики «Ростова» проведут акцию, суть которой заключается в гостеприимном отношении к поклонникам английской команды — в частности, у входа на гостевой сектор они будут раздавать болельщикам «Манчестер Юнайтед» пледы.

«Наши болельщики очень ждут приезда в город такого большого клуба, как “Манчестер Юнайтед”. Ростовчане хотят показать свою гостеприимность и доброту болельщикам из Англии. Клуб полностью поддерживает такую акцию и получил от УЕФА одобрение на ее проведение», — сказали в пресс- службе «Ростова».

Как сообщалось на официальном сайте «Манчестер Юнайтед», поддержать команду в Ростов-на-Дону приехали 238 человек.

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Тренер МЮ Моуринью раскритиковал газон на стадионе «Олимп-2» перед матчем с «Ростовом»

Тренер МЮ Моуринью раскритиковал газон на стадионе «Олимп-2» перед матчем с «Ростовом»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 марта. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подверг критике поле стадиона «Олимп-2», на котором состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».
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