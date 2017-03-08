Рамос пожелал «Барселоне» вылететь из Лиги чемпионов

«Я буду спать спокойнее, если “Барселона” не выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Тогда я буду очень доволен», — заявил Рамос.

Напомним, что «Барселона» проиграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала ЛЧ с разгромным счетом 0:4, и шансы команды Луиса Энрике на выход в следующий раунд расцениваются как призрачные. Ответная встреча пройдет сегодня.