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8 марта 2017, 13:07 | Футбол: Еврокубки | Спортфакт

Рамос пожелал «Барселоне» вылететь из Лиги чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос надеется, что «заклятый друг» его клуба «Барса» не пройдет в четвертьфинал турнира.

«Я буду спать спокойнее, если “Барселона” не выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Тогда я буду очень доволен», — заявил Рамос.

Напомним, что «Барселона» проиграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала ЛЧ с разгромным счетом 0:4, и шансы команды Луиса Энрике на выход в следующий раунд расцениваются как призрачные. Ответная встреча пройдет сегодня.

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