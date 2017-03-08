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8 марта 2017, 12:43 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Ростов» и МЮ договорились не тренироваться на стадионе «Олимп-2»

Представители «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» договорились не проводить предыгровую тренировку на главной арене «Олимп-2», где 9 марта состоится матч 1/8 финала Лиги Европы.

Об этом сообщает Mirror.

На 8 марта у «Манчестер Юнайтед» запланирована тренировка, но пройдёт она на поле, которое расположено сразу за главной ареной.

«Для того чтобы защитить газон от ненужного повреждения перед матчем, стороны договорились не тренироваться на главной арене и перенесли занятия на тренировочное поле позади стадиона», — говорится в заявлении.

Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» начнётся в 21:00 мск.

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