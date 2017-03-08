«Ростов» и МЮ договорились не тренироваться на стадионе «Олимп-2»

Об этом сообщает Mirror.



На 8 марта у «Манчестер Юнайтед» запланирована тренировка, но пройдёт она на поле, которое расположено сразу за главной ареной.



«Для того чтобы защитить газон от ненужного повреждения перед матчем, стороны договорились не тренироваться на главной арене и перенесли занятия на тренировочное поле позади стадиона», — говорится в заявлении.



Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» начнётся в 21:00 мск.