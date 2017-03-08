Об этом сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, то, что обнаружил футболист, является инструментом для проверки влажности почвы.



«Реал» в ответном матче обыграл «Наполи» — 3:1 — и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась с аналогичным счётом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Lucas Vazquez found a nail on the pitch! ? <a href="https://t.co/vMS47FZ4ii">pic.twitter.com/vMS47FZ4ii</a></p>— RMadrid Edition (@RMadridEdition) <a href="https://twitter.com/RMadridEdition/status/839199244196044800">7 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>