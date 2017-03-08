Васкес в преддверии матча «Наполи» — «Реал» нашёл на поле гвоздь
Нападающий «Реала» Лукас Васкес в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» нашёл гвоздь на стадионе «Сан-Паоло».
Об этом сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, то, что обнаружил футболист, является инструментом для проверки влажности почвы.
«Реал» в ответном матче обыграл «Наполи» — 3:1 — и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась с аналогичным счётом.
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Зинедин Зидан
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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