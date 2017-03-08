«Боруссия» — «Бенфика»: Дортмундцы снова без Ройса
«Боруссия» в Лиссабоне делала, что хотела, но «Бенфика» реализовала единственный момент.
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Видимо, что-то случилось...
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14 февраля дортмундские фаны то хватались за сердце, то громко ругались. «Боруссия» в Лиссабоне делала, что хотела (соотношение ударов по воротам — 14:5 в ее пользу, владела мячом почти 70 процентов времени), но только не забивала. А «Бенфика» хладнокровно использовала единственный имевшийся у нее шанс и ушла с поля счастливой — 1:0.
ДОРТМУНДЦЫ СНОВА БЕЗ РОЙСА.
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У «Боруссии» атака вообще нынче здорово «катит» — в последних трех встречах чемпионата Германии 12 раз огорчала соперников. Хорош не только Обамеянг. Когда
Все вообще было бы сейчас для
Впрочем, подменить Ройса в «Боруссии» сейчас есть кому. Пусть даже надолго выбыл из строя
В целом перед повторным свиданием с «Бенфикой» в дортмундском лагере, можно сказать, царит оптимизм. Его подпитывает и цифирь. После 0:1 в первом матче на выезде «Боруссия» в еврокубках в трех случаях из четырех шла дальше. Португальским командам на поле
Но у «Бенфики» своя арифметика. И тоже очень жизнеутверждающая. Одолев в субботу в гостях «Фейренси» (1:0), команда лидируют в национальном первенстве. Заметим, лиссабонцы выиграли 7 подряд последних официальных поединков. Если же учесть, что «Бенфика» в 12 случаях из 13 после 1:0 в первом матче проходила дальше, то ее игроки перед встречей в Дортмунде мальчиками для битья себя точно не чувствуют. Пусть даже команда не избежала кадровых потерь — травмированы сербский «стабилизатор» в середине поля Фейса и центральный защитник аргентинец Лисандро Лопес. Последний, к слову, как и его коллега по амплуа швед Линделеф, на днях продлил контракт в клубе до 2021 года. Особенно много шума вокруг подписи скандинава, который был на «карандаше» у многих матерых европейских клубов. Продлил договор — правда, до 2019-го — и бразильский форвард Жонас. Имея в «кармане» таких орлов, тренер Руй Витория наверняка может с большей уверенностью смотреть вперед. Пусть даже перед свиданием в Дортмунде не без пафоса твердит: мол, будем играть за нашу жизнь.
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