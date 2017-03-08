14 февраля дортмундские фаны то хватались за сердце, то громко ругались. «Боруссия» в Лиссабоне делала, что хотела (соотношение ударов по воротам — 14:5 в ее пользу, владела мячом почти 70 процентов времени), но только не забивала. А «Бенфика» хладнокровно использовала единственный имевшийся у нее шанс и ушла с поля счастливой — 1:0.

ДОРТМУНДЦЫ СНОВА БЕЗ РОЙСА.

У желто-черных же один лишь Обамеянг мог несколько раз вонзить мяч в сетку, однако на 58 минуте даже пенальти запорол. Впрочем, в тот период габонец пребывал в глубокой яме — не забивал в официальных матчах за клуб 471 минуту подряд. К счастью для желто-черных, из нее Обамеянг выбрался, сделав по дублю в двух последних встречах немецкого первенства — с «Фрайбургом» и «Байером». Благодаря этому рывку обошел Левандовски в «вечном» списке дортмундских бомбардиров в бундеслиге: у габонца сейчас 75 голов, у поляка — 74. При этом Обамеянгу для своего достижения понадобилось меньше матчей (117), чем экс-партнеру (131). Опережает теперь дортмундский форвард, наколотивший 21 гол, Левандовски (19) и в споре снайперов текущего турнира бундеслиги.

У «Боруссии» атака вообще нынче здорово «катит» — в последних трех встречах чемпионата Германии 12 раз огорчала соперников. Хорош не только Обамеянг. Когда желто-черные громили «Байер» (6:2), лучшим у них был 19-летний атакующий хавбек Дембеле — кружил голову защитникам скоростным дриблингом, открыл счет, выдал Обамеянгу голевой пас. Он в принципе сегодня в команде главный «поставщик» — 10 результативных передач в бундеслиге, 5 — в Лиге чемпионов. Да и сам чернокожий француз не промах — в двух турнирах 7 голов.

Все вообще было бы сейчас для желто-черных просто замечательно, если бы не большая ложка дегтя в бочке с медом в матче с «Байером». На 44 минуте, похрамывая, с поля вынужден был уйти Ройс. Позднее выяснилось: у одного из лидеров «Боруссии» разрыв мышечных волокон на левом бедре, и в строй он вернется не раньше начала апреля. Ох, этот хрустальный Ройс… Из-за разных болячек только в текущем сезоне пропустил 11 матчей бундеслиги. А в 2014-м не стал чемпионом мира, «сломавшись» перед самым отъездом немецкой сборной в Бразилию. Еще через два года пропустил из-за травмы EURO-2016.

Впрочем, подменить Ройса в «Боруссии» сейчас есть кому. Пусть даже надолго выбыл из строя из-за нарушения обмена веществ его друг Гетце. Трудно, конечно, прочитать мысли дортмундского тренера Тухеля, но, скорее всего, место Ройса в основе займет кто-то из парочки атакующих хавбеков — 18-летний Пулишич или 26-летний Шюррле. Оба, между прочим, выйдя в субботу против «Байера» на замену, забили по голу.

В целом перед повторным свиданием с «Бенфикой» в дортмундском лагере, можно сказать, царит оптимизм. Его подпитывает и цифирь. После 0:1 в первом матче на выезде «Боруссия» в еврокубках в трех случаях из четырех шла дальше. Португальским командам на поле желто-черных вообще нечего было ловить — 5 поражений в 5 играх. В 1963-м в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов «под лед» в Дортмунде ушла и «Бенфика» — 0:5 после 2:1 в Лиссабоне. А ведь тогда португальский гранд был грозной силой: в трех предыдущих главных континентальных клубных турнирах неизменно играл в финале. И в двух из них брал почетный трофей: в 1961-м одолел «Барселону» (3:2), а в 1962-м — мадридский «Реал» (5:3). Понятно, нынешние футболисты «Боруссии» охотно продолжат победные традиции в междусобойчиках с португальцами. Для того, чтобы рвения у них было еще больше, каждого из 18 игроков желто-черной заявки в случае выхода в четвертьфинал ждет по информации Bild премия 100 тысяч евро. Подобные поощрения «Боруссия» может себе позволить, ведь в нынешней Лиге чемпионов уже заработала почти 26 миллионов. Если команда пройдет в следующий круг, эта сумма станет еще на 6,5 миллиона больше.

Но у «Бенфики» своя арифметика. И тоже очень жизнеутверждающая. Одолев в субботу в гостях «Фейренси» (1:0), команда лидируют в национальном первенстве. Заметим, лиссабонцы выиграли 7 подряд последних официальных поединков. Если же учесть, что «Бенфика» в 12 случаях из 13 после 1:0 в первом матче проходила дальше, то ее игроки перед встречей в Дортмунде мальчиками для битья себя точно не чувствуют. Пусть даже команда не избежала кадровых потерь — травмированы сербский «стабилизатор» в середине поля Фейса и центральный защитник аргентинец Лисандро Лопес. Последний, к слову, как и его коллега по амплуа швед Линделеф, на днях продлил контракт в клубе до 2021 года. Особенно много шума вокруг подписи скандинава, который был на «карандаше» у многих матерых европейских клубов. Продлил договор — правда, до 2019-го — и бразильский форвард Жонас. Имея в «кармане» таких орлов, тренер Руй Витория наверняка может с большей уверенностью смотреть вперед. Пусть даже перед свиданием в Дортмунде не без пафоса твердит: мол, будем играть за нашу жизнь.