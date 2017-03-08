Тренер «Арсенала» объяснил второе разгромное поражение в Лиге чемпионов

После удаления капитана лондонского «Арсенала» Лорана Косьельни и реализованного Робертом Левандовски пенальти в ответном матче 1/8 финала с «Баварией» (1:5) лондонскому клубу для выхода в следующий раунд необходимо было забивать четыре гола. У футболистов «Арсенала» в этот момент возникла мысль о невозможности отыграться, рассказал главный тренер команды Арсен Венгер. В первом матче 15 февраля лондонцы также уступили со счетом 1:5.

«Тяжелое поражение. Мы здорово играли, быстро, и оказали большое давление на «Баварию». «По моим ощущениям, мы начали так, как хотели. Трудно объяснить, что произошло. Моя команда очень старалась и здорово играла, но когда остаешься вдесятером и надо забивать четыре мяча, в голове у игроков проносится мысль, что это невозможно», — цитирует Венгера официальный сайт УЕФА.

Счет в ответном матче открыл игравший дома «Арсенал». На 20-й минуте Тео Уолкотт вошел в штрафную с правого фланга и с острого угла сильно пробил под перекладину над руками Мануэля Нойера.

«Бавария» отыгралась через десять минут после перерыва. На 54-й минуте капитан «Арсенала» Лоран Косельни сфолил в своей штрафной против Роберта Левандовски, и греческий арбитр Тасос Сидиропулос указал на точку, удалив француза. Пенальти реализовал сам же Левандовски.

В оставшее до финального свистка время «Бавария» забила еще четыре гола. Дубль оформил чилийский полузащитник Артуро Видаль, по разу отличились голландец Арьен Роббен и бразилец Дуглас Коста.

«Арсенал» впервые в истории пропустил пять голов на своем «Эмирейтс» во всех турнирах, потерпев самое крупное поражение на своем домашнем стадионе. Ранее лондонский клуб дважды уступал дома в еврокубках с разницей в три мяча — московскому «Спартаку» в Кубке УЕФА в 1982 году (2:5) и миланскому «Интеру» в Лиге чемпионов в 2003 году (0:3).

Также «Арсенал» стал первым клубом, вылетевшим из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала семь раз подряд. Поражение 2:10 по сумме двух матчей — самое крупное для английских клубов в истории еврокубков.