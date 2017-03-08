Болельщики «Ростова» выдадут фанатам МЮ теплые пледы

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«Всем известно, что погода в марте непредсказуема, и мы как гостеприимные хозяева должны позаботиться о своих гостях! Уже в следующем году нас ожидает историческое событие — чемпионат мира 2018 года! Данной акцией мы хотим подать пример для всех жителей нашей страны! И самое главное — развенчать миф о том, что у нас небезопасно», — говорится в сообщении.

Первый поединок противостояния пройдет в четверг, 9 марта. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

7 марта пресс-служба «Ростова» в Twitter посоветовала футболистам МЮ отказаться от шапок-ушанок.

За день до этого манкунианцы предупредили своих болельщиков о возможных нападениях россиян. В середине февраля на британском телевидении вышел фильм, в котором рассказывается о фанатских группировках в России.

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