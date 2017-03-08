Рамос и ещё 5 защитников, которым неинтересно защищаться в ЛЧ

Серхио Рамос — 10 мячей

Самый важный гол: 2014 год, «Реал» — «Атлетико» — 4:1 ДВ, 90+3-я минута



«Рамос бывает опасен только на 93-й минуте», — накануне матчей «Наполи» и мадридского «Реала» хорохорился Пепе Рейна. Зря он не помнил всех достижений Рамоса — в одной только Лиге чемпионов их набралось в избытке. В полуфинале сезона-2013/14 Серхио включил «режим бога» на стандартах и сделал дубль в ворота «Баварии», спустя несколько дней заработал себе славу «мистера 93» голом в ворота «Атлетико» в финале: шла как раз последняя минута, «Реал» готовил последний угловой, и АТМД был в шаге от победы, но… «Атлетико» получил от Рамоса и во втором своём финале Лиги чемпионов. То был не такой обидный гол, однако АТМД вновь обидно проиграл за пределами 90 минут.

Гол Серхио Рамоса стал ключевым и в противостоянии «Реала» с «Наполи». Итальянцы замечательно отыграли первый тайм, были близки к установлению нужного счёта, однако после перерыва хватило одного углового Крооса и замыкания Рамоса, превращающего момент в пенальти. После этого «Наполи» посыпался, а Серхио забил снова, пусть и разделил гол с Дрисом Мертенсом, оказавшимся на пути мяча.



Даже если второй гол так и останется в истории как автогол Мертенса, у Рамоса теперь 10 голов в Лиге чемпионов. Элитарный клуб защитников, которым неинтересно только защищаться, пополнился.

Джон Терри — 10 мячей

Самый важный гол: 2005 год, «Челси» — «Барселона» — 4:2, 76-я минута



Многие болельщики будут связывать Терри и Лигу чемпионов с драмой в «Лужниках», когда поехавшая нога помешала забить решающий пенальти, однако в его лигочемпионской истории достаточно ярких позитивных моментов. Например, первый матч в турнире с Жозе Моуринью — тогда Терри вышел с капитанской повязкой, «Челси» выиграл у «ПСЖ» 3:0, а Джон забил один из мячей. Или игра в 1/8 финала с «Барселоной», где Терри замкнул подачу Дэмьена Даффа с углового, а потом сказал, что это один из главных матчей в клубной истории. Доказать своё умение забивать важные мячи во втором финале «Челси» Терри не смог — пропускал игру с «Баварией» после удаления в полуфинале.

Херард Пике — 11 мячей

Самый важный гол: 2010 год, «Барселона» — «Интер» — 1:0, 83-я минута



Товарищ Серхио Рамоса по сборной Испании дебютировал в Лиге чемпионов на два года позже, чем Рамос, и сыграл меньше матчей, но успел больше забить — в принципе, это всё, что нужно знать о защитниках, которые в обороне не являются образцом надёжности. Зато если Пике придёт в атаку на штрафной или угловой, это почти всегда гарантированная опасность. Чаще остальных от испанского защитника получал «Интер» — два мяча, оба в сезоне-2009/10, когда Моуринью вышел в финал Лиги чемпионов, обороняясь на «Камп Ноу» в шесть защитников и три опорника. Перед грядущим матчем с «ПСЖ» в лагере «Барселоны» бросаются громкими словами, и Пике, один из самых словоохотливых игроков мира, получивший навыки «тролля» в «Твиттере», — тот, кто должен доказывать слова на деле.

Кристиан Пануччи — 11 мячей

Самый важный гол: 2008 год, «Рома» — «Челси» — 3:1, 34-я минута



На преодоление 10-голевой отметки Кристиану Пануччи понадобилось минимальное время — всего 70 матчей. Такое достижение защитник успел оформить в футболках «Милана», «Челси» и «Ромы», однако самый яркий гол Пануччи в Лиге чемпионов — незасчитанный. В финале ЛЧ с «Барселоной», когда феноменальный «Милан» Капелло выиграл 4:0, Пануччи ещё при равном счёте включился во фланговый рейд, но из-за офсайда гол отменили. Правда, «Милан» от этого ничуть не расстроился. В установлении своего рекорда Пануччи помогла ещё и природа его позиции: до «Ромы» он играл исключительно правым защитником, а после потери скорости перешёл в центр обороны, но всё равно стал часто забивать, подключаясь на стандарты.

Иван Эльгера — 15 мячей

Самый важный гол: 2002 год, «Реал» — «Бавария» — 2:0, 69-я минута



В 2002-м Серхио Рамос ещё не успел дебютировать даже за «Севилью», и тогда у Мадрида был свой защитник-бомбардир — правда, с меньшими навыками спасателя. В финалах Иван Эльгера не забивал, его самый статусный гол — «Баварии» в четвертьфинале: если бы не тот мяч, «Реал» не выиграл бы шотландский финал у вечного Неверкузена. С Лигой чемпионов связано и одно из самых тяжёлых воспоминаний в карьере Эльгеры: защитник был аэрофобом и часто летал в отдельной кабине, а после вылета из Москвы, где мадридцы играли с «Локомотивом», у самолёта на взлёте загорелся один из двигателей. Эльгера боялся и тогда, и спустя семь лет — он разорвал контракт с «Валенсией» и закончил играть в 32, потому что думал, что больше не тянет на такой уровень. Хотя и за «Валенсию» Иван успел забить в Лиге чемпионов.