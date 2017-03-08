Сарри: «Наполи» не хватает самой малости, чтобы бороться с клубами уровня «Реала»
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт. Футболистам «Наполи» не хватает самой малости, чтобы конкурировать с клубами уровня мадридского «Реала», считает главный тренер итальянской команды Маурицио Сарри.
«Реал» во вторник в Неаполе обыграл «Наполи» со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира. До 51-й минуты неаполитанцы вели в счете. Первая встреча этих команд, прошедшая 15 февраля в Мадриде, также закончилась победой «Королевского клуба» со счетом 3:1.
«Поддерживать такой же темп, который был до гола (Серхио) Рамоса, стало очень сложно. Слишком сильно пропущенный мяч ударил по нашей мотивации. 50 минут мы играли лучше, создали сопернику массу сложностей. Это вызывает гордость и вселяет надежду. Нам требуется совсем
Соперник «Реала» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.
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