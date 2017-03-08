Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29005606/
8 марта 2017, 8:55 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Зидан: «Реал» показал свой класс в победном матче Лиги чемпионов против «Наполи»

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Футболисты мадридского «Реала» показали свой высокий класс в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Такое мнение после игры высказал наставник «Реала» Зинедин Зидан, слова которого приводит портал Football-italia.

Футболисты Реала победили Наполи по сумме двух матчей с общим счетом 6:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Реал» в гостях обыграл «Наполи» со счетом 3:1 и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов. Первый матч в Мадриде также завершился победой испанского клуба со счетом 3:1.

«В первом тайме наша команда была под давлением, мы не сразу нашли свою игру, тогда как “Наполи” это удалось. В первом тайме инициатива была полностью на стороне соперника, но наша команда смогла сдержать атакующий прессинг и победить. Не думаю, что нам повезло, ведь в футболе не существует такого понятия, как удача. Посмотрите на счет 3:1, который говорит сам за себя, мы показали свой класс, пусть и испытывали трудности в некоторых моментах матча», — сказал Зидан.

Первый гол «Реала» в игре забил капитан Серхио Рамос, проведший 100-й матч в рамках Лиги чемпионов. На его счету теперь 11 голов в этих играх, семь из которых (в том числе и в текущем матче) он забил после ударов головой.

Соперник «Реала» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Наполи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
8 марта

WBC: Поветкин может оспорить штраф и отстранение

Зидан: "Реал" показал свой класс в победном матче Лиги чемпионов против "Наполи"

Бобровский впервые в карьере провел три подряд матча "на ноль" в НХЛ