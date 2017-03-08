Зидан: «Реал» показал свой класс в победном матче Лиги чемпионов против «Наполи»

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«Реал» в гостях обыграл «Наполи» со счетом 3:1 и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов. Первый матч в Мадриде также завершился победой испанского клуба со счетом 3:1.

«В первом тайме наша команда была под давлением, мы не сразу нашли свою игру, тогда как “Наполи” это удалось. В первом тайме инициатива была полностью на стороне соперника, но наша команда смогла сдержать атакующий прессинг и победить. Не думаю, что нам повезло, ведь в футболе не существует такого понятия, как удача. Посмотрите на счет 3:1, который говорит сам за себя, мы показали свой класс, пусть и испытывали трудности в некоторых моментах матча», — сказал Зидан.

Первый гол «Реала» в игре забил капитан Серхио Рамос, проведший 100-й матч в рамках Лиги чемпионов. На его счету теперь 11 голов в этих играх, семь из которых (в том числе и в текущем матче) он забил после ударов головой.

Соперник «Реала» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.