УЕФА признал Роббена лучшим футболистом матча «Арсенал» — «Бавария»
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (5:1) по версии УЕФА.
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Голландский футболист отметился голом на 68-й минуте, и в итоге этот мяч оказался победным. Спустя три минуты Арьен покинул поле и вместо него вышел Дуглас Коста.
«Бавария» уверенно вышла в следующий раунд турнира, одержав победу над «канонирами» с общим счётом 10:2.
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