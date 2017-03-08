Это всё. «Бавария» закончила эпоху Арсена Венгера

Теперь конца сезона ждать не стоит. Пустые места перед началом последнего лигочемпионского матча сезона (а вполне возможно и года) намекали на то, что «Арсенал» оказался на самом дне своего экзистенциального погружения в споры о личности Арсена Венгера. Абсолютно пустой к финальному свистку «Эмирейтс» стал окончательным ответом. Это все, продолжать дальше не имеет никакого смысла. Эпоха Арсена Венгера закончена.



Самое смешное заключается в том, что это «Арсенал» заставил немцев разгромить себя своей игрой. Весь первый тайм команда Венгера провела здорово и вдохновенно, показала свою злость, свою страсть, которые достигли предела в момент удара Тео Уолкотт между ушей Мануэля Нойера. Нойер, который иногда с такими ударами иногда справляется и одной рукой, даже не успел среагировать. Уолкотт продолжил рвать край Давида Алабы, «Арсенал» упустил пару моментов и включил полные обороты «Баварии», однако немцы быстро осознали степень ярости соперника и перестали пытаться войти в обмен ударами, потому что 0:2 к перерыву было бы уже опасно.



А после перерыва все пошло так, как и всегда в последнее время. Прошло три минуты после удара Оливье Жиру выше ворот из удобной позиции, и уже в другой штрафной Роберт Левандовски обыграл Начо Монреаля. Испанец моментально сделал гримаску — он осознал, что иначе, как фолом, проигравший позицию Лоран Косьельни поляка не остановит. Греческий арбитр Сидоропулос показал Косьельни сначала жёлтую, а после совещаний с ассистентом и красную за фол последней надежды — пенальти реализовал сам Левандовски. На этом все и закончилось.

Дальнейшее описание игры не имеет смысла (найдите обзор голов — они действительно красивые), потому что даже в позднее время дать точное определение тому, что происходило на поле, невозможно. Игроки Мюнхена забивали пляжные голы, перехватывали мяч на первой передаче и втроем прессинговали одного опорника Джаку, который, по своему обычаю, в итоге начал психовать. Алексис Санчес, прекрасный футболист, но сомнительного качества человек, после замены и при разгромом счёте не в пользу его команды откровенно хохотал на скамейке, а единственным небезразличным человеком у «Арсенала» казался Шкодран Мустафи. Он раз за разом чуть не плакал после идиотских привозов, но его можно понять — он тоже немец, и так проигрывать «Баварии» ему просто стыдно.



Не менее стыдно и другое. Это надругательство поставило точку в красивой истории человека из другого, честолюбивого и аристократического футбольного мира. Теперь даже смеяться по поводу четвертого места в чемпионате Англии грустно — понятно, что каждая такая шутка сокращает на день жизнь человека, который сросся с клубом настолько, что безболезненным его уход уже просто невозможно представить.

Арбитр Сидоропулос или садист, или романтик — смотря как посмотреть. Ко второму тайму он добавил три минуты, которые смотрелись максимально неуместны при этих 1:5. Почему садист — понятно: сложно понять, какое удовольствие может доставить человеку без девиаций такое унижение. Но романтиком Сидоропулос может быть почти с такой же вероятностью: он на целых три минуты задержал эпоху, которая ушла в подтрибунку с пуховиком нараспашку. С момента финального свистка эпоха Арсена Венгера официально завершена, и сколько бы времени ни прошло до объявления о его уходе — час, день, месяц, три года — теперь это уже фантомное присутствие.



«Есть два вида тренеров: те, которых уже уволили, и те, которых уволят» — так гласит старый британский афоризм. Арсен Венгер перестал быть исключением из каждого из этих видов.