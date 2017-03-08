Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29005489/
8 марта 2017, 2:11 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Это всё. «Бавария» закончила эпоху Арсена Венгера

Наверное, это не должно было закончиться так, но, по крайней мере, всё к тому шло.

Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов против Наполи. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Теперь конца сезона ждать не стоит. Пустые места перед началом последнего лигочемпионского матча сезона (а вполне возможно и года) намекали на то, что «Арсенал» оказался на самом дне своего экзистенциального погружения в споры о личности Арсена Венгера. Абсолютно пустой к финальному свистку «Эмирейтс» стал окончательным ответом. Это все, продолжать дальше не имеет никакого смысла. Эпоха Арсена Венгера закончена.

Самое смешное заключается в том, что это «Арсенал» заставил немцев разгромить себя своей игрой. Весь первый тайм команда Венгера провела здорово и вдохновенно, показала свою злость, свою страсть, которые достигли предела в момент удара Тео Уолкотт между ушей Мануэля Нойера. Нойер, который иногда с такими ударами иногда справляется и одной рукой, даже не успел среагировать. Уолкотт продолжил рвать край Давида Алабы, «Арсенал» упустил пару моментов и включил полные обороты «Баварии», однако немцы быстро осознали степень ярости соперника и перестали пытаться войти в обмен ударами, потому что 0:2 к перерыву было бы уже опасно.

А после перерыва все пошло так, как и всегда в последнее время. Прошло три минуты после удара Оливье Жиру выше ворот из удобной позиции, и уже в другой штрафной Роберт Левандовски обыграл Начо Монреаля. Испанец моментально сделал гримаску — он осознал, что иначе, как фолом, проигравший позицию Лоран Косьельни поляка не остановит. Греческий арбитр Сидоропулос показал Косьельни сначала жёлтую, а после совещаний с ассистентом и красную за фол последней надежды — пенальти реализовал сам Левандовски. На этом все и закончилось.

Дальнейшее описание игры не имеет смысла (найдите обзор голов — они действительно красивые), потому что даже в позднее время дать точное определение тому, что происходило на поле, невозможно. Игроки Мюнхена забивали пляжные голы, перехватывали мяч на первой передаче и втроем прессинговали одного опорника Джаку, который, по своему обычаю, в итоге начал психовать. Алексис Санчес, прекрасный футболист, но сомнительного качества человек, после замены и при разгромом счёте не в пользу его команды откровенно хохотал на скамейке, а единственным небезразличным человеком у «Арсенала» казался Шкодран Мустафи. Он раз за разом чуть не плакал после идиотских привозов, но его можно понять — он тоже немец, и так проигрывать «Баварии» ему просто стыдно.

Не менее стыдно и другое. Это надругательство поставило точку в красивой истории человека из другого, честолюбивого и аристократического футбольного мира. Теперь даже смеяться по поводу четвертого места в чемпионате Англии грустно — понятно, что каждая такая шутка сокращает на день жизнь человека, который сросся с клубом настолько, что безболезненным его уход уже просто невозможно представить.

Арбитр Сидоропулос или садист, или романтик — смотря как посмотреть. Ко второму тайму он добавил три минуты, которые смотрелись максимально неуместны при этих 1:5. Почему садист — понятно: сложно понять, какое удовольствие может доставить человеку без девиаций такое унижение. Но романтиком Сидоропулос может быть почти с такой же вероятностью: он на целых три минуты задержал эпоху, которая ушла в подтрибунку с пуховиком нараспашку. С момента финального свистка эпоха Арсена Венгера официально завершена, и сколько бы времени ни прошло до объявления о его уходе — час, день, месяц, три года — теперь это уже фантомное присутствие.

«Есть два вида тренеров: те, которых уже уволили, и те, которых уволят» — так гласит старый британский афоризм. Арсен Венгер перестал быть исключением из каждого из этих видов.

7.03.2017 22:45 Зрители 59911 Плей-офф: 1/8 финала Emirates Stadium
Арсенал 1:5 Бавария
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Арсен Венгер Карло Анчелотти
Голы
20′ Тео Уолкотт (О. Жиру) 14
9 Роберт Левандовски 55′
10 Арьен Роббен 68′
11 Дуглас Коста (Рафинья) 78′
23 Артуро Видаль (Хаби Алонсо) 80′
23 Артуро Видаль (Дуглас Коста) 85′
Составы
Давид Оспина 13
Эктор Бельерин 24
Начо Монреаль 18
53′ Лоран Косьельни (к) 6
Шкодран Мустафи 20
61′ Алекс Окслейд-Чемберлен 15
78′ Гранит Джака 29
39′ Тео Уолкотт 14
72′ Аарон Рэмси 16
Франсис Кокелен 34
72′ Оливье Жиру 12
Месут Езил 11
72′ Алексис Санчес 17
Перес Мартинес Лукас 9
1 Мануэль Нойер (к)
13 Рафинья
27 Давид Алаба 39′
5 Матс Хуммельс
8 Хави Мартинес 44′
9 Роберт Левандовски
14 Хаби Алонсо
23 Артуро Видаль
10 Арьен Роббен 71′
11 Дуглас Коста
7 Франк Рибери 79′
32 Джошуа Киммих
6 Тиагу Алькантара 79′
35 Ренату Санчеш
Статистика
3 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 8
13 Фолы 10
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

«Барселона» попытается отыграть 4 мяча в матче с ПСЖ

«Барселона» попытается отыграть 4 мяча в матче с ПСЖ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Испанская «Барселона» сыграет в среду в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с французским клубом «Пари Сен-Жермен». «Барселоне» необходимо совершить чудо, отыграв четыре пропущенных в Париже гола.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»