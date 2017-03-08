«Реал» и «Бавария» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в ночь на среду, 8 марта, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счетом 1:3. Первый мяч в этой встрече забил форвард хозяев Дрис Мертенс (24-я минута). «Реал» ответил дублем защитника Серхио Рамоса во втором тайме (51-я и 57-я) и голом Альваро Мораты (91-я).

Первый матч между этими командами завершился победой мадридского клуба со счетом 3:1.

В параллельной встрече мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла лондонский «Арсенал» со счетом 5:1. В составе «канониров» отличился нападающий Тео Уолкотт (11-я минута). Во втором тайме мюнхенцы отправили в ворота соперника пять мячей, авторами которых стали форварды Роберт Левандовски (55-я) и Арьен Роббен (68-я), а также полузащитники Дуглас Коста (78-я) и дважды Артуро Видаль (80-я и 85-я).

В первом матче «Бавария» победила с аналогичным счетом.

8 марта ответные встречи проведут ПСЖ и «Барселона», а также лиссабонская «Бенфика» и дортмундская «Боруссия».