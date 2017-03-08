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8 марта 2017, 0:57 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

«Реал» и «Бавария» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл итальянский «Наполи» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прошел в следующую стадию турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча проходила в ночь на среду, 8 марта, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счетом 1:3. Первый мяч в этой встрече забил форвард хозяев Дрис Мертенс (24-я минута). «Реал» ответил дублем защитника Серхио Рамоса во втором тайме (51-я и 57-я) и голом Альваро Мораты (91-я).

Первый матч между этими командами завершился победой мадридского клуба со счетом 3:1.

В параллельной встрече мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла лондонский «Арсенал» со счетом 5:1. В составе «канониров» отличился нападающий Тео Уолкотт (11-я минута). Во втором тайме мюнхенцы отправили в ворота соперника пять мячей, авторами которых стали форварды Роберт Левандовски (55-я) и Арьен Роббен (68-я), а также полузащитники Дуглас Коста (78-я) и дважды Артуро Видаль (80-я и 85-я).

В первом матче «Бавария» победила с аналогичным счетом.

8 марта ответные встречи проведут ПСЖ и «Барселона», а также лиссабонская «Бенфика» и дортмундская «Боруссия».

7.03.2017 22:45 Зрители 56695 Плей-офф: 1/8 финала San Paolo
Наполи 1:3 Реал
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Маурицио Сарри Зинедин Зидан
Голы
24′ Дрис Мертенс (М. Хамшик) 14
4 Серхио Рамос (Т. Кроос) 51′
14 Дрис Мертенс 57′
21 Альваро Мората 90+1′
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
Эльсеид Хюсай 2
Фаузи Гулям 31
Калиду Кулибали 26
Рауль Альбиоль 33
Дрис Мертенс 14
Хосе Кальехон 7
89′ Амаду Диавара 42
55′ 56′ Маркес Лоурейру Аллан 5
Марко Рог 30
75′ Марек Хамшик (к) 17
Петр Зелиньски 20
70′ Лоренцо Инсинье 24
Аркадиуш Милик 99
1 Кейлор Навас
15 Даниэль Карвахаль
12 Виейра да Силва Марселу
3 Пепе
4 Серхио Рамос (к)
8 Тони Кроос
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
19 Лука Модрич 80′
22 Франсиско Роман Иско
9 Карим Бензема 77′
21 Альваро Мората
11 Гарет Бэйл 68′
17 Лукас Васкес
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 4
17 Фолы 8
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Новости Еврокубков

«Барселона» попытается отыграть 4 мяча в матче с ПСЖ

«Барселона» попытается отыграть 4 мяча в матче с ПСЖ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Испанская «Барселона» сыграет в среду в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с французским клубом «Пари Сен-Жермен». «Барселоне» необходимо совершить чудо, отыграв четыре пропущенных в Париже гола.
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