«Барселона» попытается отыграть 4 мяча в матче с ПСЖ

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14 февраля «Барселона» провела один из худших матчей за последние годы, потерпев сокрушительное поражение от чемпиона Франции со счетом 0:4. Подопечные Луиса Энрике были полностью переиграны командой, которую тренирует другой испанский специалист, — Унаи Эмери. Трижды подряд выиграв Лигу Европы с «Севильей», Эмери пришел в ПСЖ с целью добиться успеха и в главном еврокубке, однако после жеребьевки почти все эксперты посчитали, что финансируемый катарскими шейхами парижский суперклуб вновь ждет фиаско в Лиге чемпионов. И пусть четвертьфинал — не предел мечтаний для парижских болельщиков, победа над «Барселоной» заметно повысит тренерское реноме Эмери, ранее возглавлявшего в том числе и московский «Спартак».

У «Барселоны» остаются надежды на чудо, учитывая, что для команды с лучшим в мире нападением забить четыре или более мячей — не проблема. В групповой стадии нынешней Лиги чемпионов «Барселона» свои домашние матчи завершила с разгромными результатами — с шотландским «Селтиком» (7:0), английским «Манчестером Сити» (4:0) и германской «Боруссией» из Менхенгладбаха (4:0). Однако еще никому в истории еврокубков не удавалось проходить в следующий раунд, проиграв первую встречу со счетом 0:4. Даже если чудо произойдет, уже объявил о своем уходе после окончания сезона Луис Энрике — и ближайшие месяцы пройдут в ожидании новостей о новом наставнике знаменитого клуба.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 8.03.2017, 22:45 -:- Барселона ПСЖ

Пропущенный «Барселоной» мяч сделает задачу и вовсе невыполнимой — забивать необходимо будет уже шесть голов. Провал в Париже сенсационен еще и потому, что игрокам Эмери удалось полностью выключить из игры атакующее трио «Барселоны» Лионель Месси — Луис Суарес — Неймар, которые находятся в прекрасной форме. Месси забивал в шести последних матчах чемпионата Испании, дважды отличившись и в субботней игре с «Сельтой», где «Барселона» даже перевыполнила задачу, стоящую перед ней в матче среды, — 5:0. Аргентинец лидирует среди бомбардиров чемпионата Испании с 23 голами, 20 мячей забил Суарес. Ворота «Сельты» также поразили Неймар, Иван Ракитич и Самюэль Юмтити.

«Барселона» в испанском чемпионате выиграла шесть последних матчей, вернув себе лидерство, хотя отстающий всего на очко «Реал» и имеет матч в запасе. Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» пока идет вторым, на три очка отставая от «Монако». Однако команда Эмери не проигрывает уже 10 матчей, а в субботу была добыта непростая победа над «Нанси» (1:0) — с пенальти отличился уругвайский форвард Эдинсон Кавани.

Матч «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» пройдет на стадионе «Камп Ноу», начало — 22:45 мск. Главным арбитром назначен Дениз Айтекин из Германии.

«Бенфике» надо продержаться в Дортмунде

В другом матче среды «Боруссия» из Дортмунда сыграет с португальской «Бенфикой», которая в домашней встрече три недели назад победила со счетом 1:0. Тем не менее, «Боруссия» даже остается фаворитом, учитывая, что в последних матчах дортмундский клуб разыгрался в атаке. В чемпионате Германии «Боруссия» одержала три победы подряд с общим счетом 12−2, а в субботу оставила без главного тренера «Байер», разгромив еще — 6:2. Крупных побед в нынешней бундеслиге на счету «Боруссии» восемь, а в групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Томаса Тухеля и вовсе установили рекорд результативности — 21 мяч в шести матчах.

Если «Боруссия» занимает в бундеслиге лишь третье место, то «Бенфика» лидирует в чемпионате Португалии, победив в пяти последних матчах. В последнем матче лиссабонские «Орлы» в гостях обыграли «Фейренсе» (1:0) благодаря мячу Пиззи. Наставник команды Руй Витория выпустил основной состав — «Бенфика» ведет борьбу за чемпионство с «Порту», который отстает всего на одно очко.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 8.03.2017, 22:45 -:- Боруссия Д Бенфика

Неудача «Бенфики» заметно улучшит шансы России на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, за которое идет борьба с Португалией. Если российские клубы опередят португальские по итогам сезона, Россия сможет выставить шесть команд в еврокубковом сезоне-2018/19.

Матч «Боруссия» — «Бенфика» пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, начало — 22:45 мск. Главный арбитр — Мартин Аткинсон из Англии.

Окончательный состав четвертьфиналистов Лиги чемпионов определится на следующей неделе. Жеребьевка ¼ финала состоится 17 марта в швейцарском Ньоне.