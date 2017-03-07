Фанаты «Арсенала» перед матчем с «Баварией» устроили акцию против Венгера

Группа из примерно 200 фанатов «канониров» перед стадионом «Арсенала» потребовала ухода Венгера из клуба. Болельщики принесли с собой плакаты с антивенгеровскими лозунгами, включая призыв не продлевать контракт, который рассчитан до конца текущего сезона, а также распевали песни о том, что 67-летний француз «убивает «Арсенал».

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Он трижды привел лондонцев к победе в чемпионате страны, в последний раз — в сезоне-2003/04. Также под его руководством «канониры» по шесть раз выигрывали Кубок и Суперкубок Англии.