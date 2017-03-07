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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29004659/
7 марта 2017, 22:09 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Мотта не поможет «ПСЖ» в ответной игре с «Барселоной»

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Тиагу Мотта не поможет своей команде в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской «Барселоной», заявил главный тренер парижан Унаи Эмери.

Ответный матч 1/8 финала пройдет 8 марта в Барселоне. В первой игре, которая прошла в Париже 14 февраля, хозяева разгромили «сине-гранатовых» со счетом 4:0.

«Тиагу Мотта на поле не выйдет. По остальным, чье состояние вызывает сомнение, — будет видно. В этом матче нам нужны только те футболисты, которые готовы на сто процентов или близко к тому. Мы должны быть готовы ко всему: обороняться, атаковать, держаться друг за друга, мириться с доминированием соперника, бросать ему вызов на бой. Нам необходимо побежать в индивидуальных единоборствах и в командных действиях. Так мы хотим отстоять преимущество, добытое в Париже», — цитирует Эмери сайт турнира.

Специалист добавил, что «вне зависимости от того, какую игровую схему сейчас использует “Барселона”, он по-прежнему считает ее великой командой с обилием совершенно особенных футболистов».

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