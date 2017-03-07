Мотта не поможет «ПСЖ» в ответной игре с «Барселоной»

Ответный матч 1/8 финала пройдет 8 марта в Барселоне. В первой игре, которая прошла в Париже 14 февраля, хозяева разгромили «сине-гранатовых» со счетом 4:0.

«Тиагу Мотта на поле не выйдет. По остальным, чье состояние вызывает сомнение, — будет видно. В этом матче нам нужны только те футболисты, которые готовы на сто процентов или близко к тому. Мы должны быть готовы ко всему: обороняться, атаковать, держаться друг за друга, мириться с доминированием соперника, бросать ему вызов на бой. Нам необходимо побежать в индивидуальных единоборствах и в командных действиях. Так мы хотим отстоять преимущество, добытое в Париже», — цитирует Эмери сайт турнира.