«Наполи» — «Реал»: Мертенс сыграет с первых минут
«Наполи» объявил стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
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Дома мадридцы победили итальянский клуб со счётом 3:1.
Полузащитник Дрис Мертенс, который получил травму в выездном матче 27-го тура итальянской Серии A с «Ромой» (2:1), сыграет с первых минут.
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан, Диавара, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
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