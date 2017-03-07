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7 марта 2017, 19:28 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

ЦСКА проиграл «Бенфике» в ¼ финала Юношеской лиги УЕФА

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу португальского клуба.

ЦСКА проиграл Бенфике в ¼ финала Юношеской лиги УЕФА - Фото Увеличить
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На 16-й минуте последовала длинная передача из центрального круга, Павел Овчинников далеко вышел из ворот, но поскользнулся и упал, а Диогу Гонсалвеш воспользовался ошибкой вратаря, поразив пустые ворота.

В дебюте второго тайма португальцы заработали стандарт на чужой половине поля. После подачи в штрафную Кирилл Леонов срезал мяч в свои ворота.

ЦСКА завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА, «Бенфика» вышла в полуфинал турнира.

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