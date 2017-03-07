Молодежка ЦСКА проиграла «Бенфике» в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА
В матче ¼ финала Юношеской лиги УЕФА ЦСКА на своем поле уступил «Бенфике» — 0:2.
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Отметим, что первый гол в ворота армейцев был забит в результате ошибки голкипера Павла Овчинникова, а второй защитник
Юношеская лига УЕФА.
¼ финала.
ЦСКА (Россия) — «Бенфика» (Португалия) — 0:2 (0:1).
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