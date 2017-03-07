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7 марта 2017, 17:55 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Молодежка ЦСКА проиграла «Бенфике» в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА

В матче ¼ финала Юношеской лиги УЕФА ЦСКА на своем поле уступил «Бенфике» — 0:2.

В матче ¼ финала Юношеской лиги <span class=error>УЕФА</span> ЦСКА на своем поле уступил <span class=error>Бенфике</span> — 0:2. Увеличить
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Отметим, что первый гол в ворота армейцев был забит в результате ошибки голкипера Павла Овчинникова, а второй защитник красно-синих Кирилл Леонов забил в свои ворота. Португальский клуб вышел в полуфинал турнира. Его следующий соперник будет определен позднее в результате жеребьевки.

Юношеская лига УЕФА.

¼ финала.

ЦСКА (Россия) — «Бенфика» (Португалия) — 0:2 (0:1).

ЦСКА
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