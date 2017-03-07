Кристиан Нобоа: Постараемся добиться победы над «Манчестер Юнайтед»

По его словам, шансы равны. Первый матч состоится 9 марта на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. Ответная встреча пройдет 16 марта на «Олд Траффорд» в Манчестере.

— «Манчестер Юнайтед» — это тяжелейший соперник с большой историей, хорошими игроками и отличным тренером, — цитирует «Р-Спорт» Нобоа. — Главное — не позволить «Манчестеру» забить в первом матче, поскольку гол на чужом поле может иметь решающее значение. Ну и, конечно же, мы постараемся добиться победы в домашнем матче, чтобы чувствовать себя увереннее во второй игре. Но я не думаю, что первая игра дома или на выезде имеет такое уж принципиальное значение.