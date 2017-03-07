Кристиан Нобоа: Постараемся добиться победы над «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» отметил, что команда настраивается на победу.
По его словам, шансы равны. Первый матч состоится 9 марта на стадионе «Олимп-2» в
— «Манчестер Юнайтед» — это тяжелейший соперник с большой историей, хорошими игроками и отличным тренером, — цитирует «Р-Спорт» Нобоа. — Главное — не позволить «Манчестеру» забить в первом матче, поскольку гол на чужом поле может иметь решающее значение. Ну и, конечно же, мы постараемся добиться победы в домашнем матче, чтобы чувствовать себя увереннее во второй игре. Но я не думаю, что первая игра дома или на выезде имеет такое уж принципиальное значение.
Мы отдаем себе отчет, что это будет трудный матч, но тем не менее мы постараемся пройти эту стадию Лиги Европы, потому что это важно для нас. Шансы в этом матче у нас 50 на 50. Не думаю, что хоть
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter