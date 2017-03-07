Мхитарян может сыграть с «Ростовом», Руни, Шоу и Швайнштайгер пропустят игру

ТВЕРЬ, 7 марта. /ТАСС/. Флаг России с надписью «Бежецк», с которым финишировал Антон Шипулин на чемпионате мира по биатлону в Австрии, может быть продан на благотворительном аукционе осенью текущего года. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь благотворительной организации «Фонд А. В. Шипулина» Анна Сирина.