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7 марта 2017, 17:16 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Мхитарян может сыграть с «Ростовом», Руни, Шоу и Швайнштайгер пропустят игру

«Манчестер Юнайтед» вылетел на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».

В Ростов-на-Дону отправились 20 человек. Информация появилась на официальном сайте манкунианцев.

Отметим, что полузащитник Генрих Мхитарян может сыграть против «Ростова», а вот Уэйн Руни, Люк Шоу и Бастиан Швайнштайгер матч пропустят.

Состав «Манчестер Юнайтед»:

Вратари: Де Хеа, Ромеро, О’Хара; защитники: Валенсия, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Янг; полузащитники: Кэррик, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Лингард, Мхитарян; нападающие: Рашфорд, Ибрагимович.

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