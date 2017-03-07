Мхитарян может сыграть с «Ростовом», Руни, Шоу и Швайнштайгер пропустят игру
«Манчестер Юнайтед» вылетел на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».
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Отметим, что полузащитник Генрих Мхитарян может сыграть против «Ростова», а вот Уэйн Руни, Люк Шоу и Бастиан Швайнштайгер матч пропустят.
Состав «Манчестер Юнайтед»:
Вратари: Де Хеа, Ромеро, О’Хара; защитники: Валенсия, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Янг; полузащитники: Кэррик, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Лингард, Мхитарян; нападающие: Рашфорд, Ибрагимович.
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