«Наполи» надеется на чудо в ответном матче с мадридским «Реалом»

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«Наполи» (Италия) — «Реал Мадрид» (Испания) (первый матч — 1:3).

Несмотря на бодрое начало с сумасшедшим голом Лоренцо Инсинье, первый матч на «Сантьяго Бернабеу» сложился для итальянского «Наполи» неудачно. Мадридский «Реал», получив «удар в челюсть», не подал виду и ответил дерзким неаполитанцам тремя своими мячами, создав себе перед ответной встречей солидный задел.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 7.03.2017, 22:45 -:- Наполи Реал

Теперь «Наполи» на родном «Сан-Паоло» устроит победа со счетом 2:0, и мало кто сомневается, что команда Маурицио Сарри способна забить два гола в ворота какого угодно соперника, пусть даже речь идет о действующем обладателе Кубка чемпионов.

Другое дело, что не пропустить от «королевского клуба» будет для неаполитанцев очень и очень сложно. И «Реал» слишком хорош в атаке, забивая на протяжении 46 матчей подряд, и оборона «Наполи» периодически испытывает слишком серьезные проблемы.

В общем, испанский гранд перед ответной встречей является безусловным фаворитом на проход в следующий раунд, в чем, правда, для его соперника есть даже и плюсы.

«Все давление оказывается на «Реал». Они чемпионы мира, самый богатый клуб, самый лучший. Поэтому они должны проходить дальше, — сказал Сарри.

— Но наши болельщики — тоже чемпионы мира. И завтра мы это увидим. Возможно, они пройдут дальше, они забивают уже на протяжении 46 матчей, но мы постараемся осложнить им задачу.

Помимо своей лихой атаки с Мареком Гамшиком, Инсинье, Аркадиушем Миликом, Дрисом Мертенсом и другими, итальянцы сильны последним рубежом — Хосе Рейна в воротах действительно внушает партнерам уверенность, а его суперсейв в добавленное время в последнем на данный момент матче серии А против «Ромы» (2:1) спас для Неаполя важнейшие три очка.

У «Реала» не попал в заявку на игру центральный защитник Рафаэль Варан, что может обернуться определенными проблемами в обороне, потому что Пепе, который наверняка заменит француза в стартовом составе, с возрастом начал сдавать и не показывает прежней стабильности.

Зато приятной новостью для болельщиков «королевского клуба» стало возвращение в строй пропустившего последнюю игру команды португальца Криштиану Роналду. Лидер «сливочных» уже приступил к полноценным тренировкам и отправился вместе с командой на юг Италии, планируя выйти на поле с первых минут.

Хавбек мадридцев Хамес Родригес заявил накануне, что только «Реал» смог бы отыграть у французского «ПСЖ» четыре гола в ответной встрече, а «Барселоне» такое не под силу.

Но сине-гранатовым предстоит пытаться опровергнуть слова колумбийца в среду, когда на «Камп Ноу» команда Луиса Энрике попробует устроить ремонтаду с 0:4, а сегодня сине-гранатовые могут просто поболеть против «Реала», как заявил спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда.

«В “Барселоне” все болеют за “Наполи” из-за большого соперничества с “Реалом”. Мне кажется, что у “Наполи” хорошая команда, у них есть игроки, которые благодаря своей хитрости могут обеспечить победу своей команде. У них хорошие шансы на победу», — заметил Брайда.

Обслуживать встречу «Наполи» — «Реал», которая начнется 7 марта в 22.45 мск, будет бригада турецкого арбитра Джюнейта Чакира, который памятен поклонникам английского «Манчестер Юнайтед» по удалению Нани в ответной встрече с тем же «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов несколько лет назад.

Прогноз «Газеты.Ru: победа «Реала» — 3:2.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 7.03.2017, 22:45 -:- Арсенал Бавария

«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия) (первый матч — 1:5).

Если в сражении «Наполи» с «Реалом» хоть какая-то интрига еще присутствует, то в противостоянии «Арсенала» и «Баварии» она умерла еще на «Альянц-Арене», когда мюнхенцы на один гол «канониров» ответили пятью своими.

Начало второго тайма с тремя быстрыми голами «Баварии» уничтожило мечты и надежды болельщиков «Арсенала» и спровоцировало новую волну требований отставки Арсена Венгера.

Главный тренер лондонцев держится с достоинством, а вот дела у его команды не идут. Очковые потери «Арсенал» продолжаются, а в последнем матче АПЛ команда была разбита «Ливерпулем» на «Энфилде» (1:3).

Перед этой встречей вроде как произошел конфликт между лидером команды Алексисом Санчесом и остальными футболистами, из-за чего чилиец начинал встречу в запасе и вышел на поле только во второй половине, но сам форвард эту информацию после игры опроверг, а его тренер и вовсе назвал слухи бредом.

Вот только никто не может опровергнуть, что в родном городе Санчеса Сантьяго действительно собирается митинг болельщиков, которые хотят, чтобы Алексис ушел из лондонского клуба.

Суть требований сформулирована предельно четко: «Мы не хотим, чтобы Санчес возвращался в “Барселону” или переходил в “Реал”. Мы просто хотим, чтобы он играл в команде, где кроме него на поле будут биться и остальные десять футболистов».

Пожалуй, это лучше всего иллюстрирует происходящее с «Арсеналом». Есть ощущение, что команда опустила руки, а наставнику уже не под силу зажечь своих подопечных.

Но хотя противостояния с «Баварией» и раньше завершались для Венгера и его команды печально, причем почти все становилось ясно также после первых матчей, в ответных «Арсеналу» не раз удавалось побеждать.

Сейчас любая победа, пусть речи и не идет об общем успехе в двухраундовой дуэли, может вдохнуть в коллектив новые эмоции.

Вот только выиграть у находящейся в отменной форме и уверенно лидирующей в Бундеслиги «Баварии» сейчас будет очень трудно.

Команда Карло Анчелотти сейчас даже может позволить себе иногда терять очки (что и периодически и делает), чувствуя себя при этом очень уверенно.

Учитывая, что у «Арсенала» не сыграет еще и Месут Озил, а мюнхенцы не испытывают проблем с составом, поверить в возможность наличия проблем с выходом в четвертьфинал у них просто невозможно. Но определенную ротацию от Анчелотти ожидать можно.

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.