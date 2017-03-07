Немец Цвайер рассудит «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт. Немец Феликс Цвайер назначен главным арбитром первого матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Встреча состоится в четверг в
Помогать Цвайеру будут его соотечественники: ассистенты — Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер, дополнительные помощники — Патрик Иттрих и Марко Фритц, четвертый арбитр — Ян Зейдель.
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