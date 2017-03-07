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7 марта 2017, 13:49 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Немец Цвайер рассудит «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала ЛЕ

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Немец Феликс Цвайер назначен главным арбитром первого матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте УЕФА.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Немец Феликс <span class=error>Цвайер</span> назначен главным арбитром первого матча 1/8 финала Лиги Европы между Ростовом и Манчестер Юнайтед сообщается на официальном сайте <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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Встреча состоится в четверг в Ростове-на-Дону. Ответный матч пройдет 16 марта в Манчестере.

Помогать Цвайеру будут его соотечественники: ассистенты — Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер, дополнительные помощники — Патрик Иттрих и Марко Фритц, четвертый арбитр — Ян Зейдель.

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Новости Еврокубков

Шотландский арбитр Томсон назначен на первый матч плей-офф ЛЕ «Сельта» — «Краснодар»

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Судейская бригада из Шотландии во главе с Крэйгом Томсоном будет работать на первом матче 1/8 плей-офф Лиги Европы по футболу между испанской «Сельтой» и «Краснодаром», сообщается на официальном сайте УЕФА.
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