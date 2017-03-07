Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28998769/
7 марта 2017, 13:47 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Шотландский арбитр Томсон назначен на первый матч плей-офф ЛЕ «Сельта» — «Краснодар»

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Судейская бригада из Шотландии во главе с Крэйгом Томсоном будет работать на первом матче 1/8 плей-офф Лиги Европы по футболу между испанской «Сельтой» и «Краснодаром», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Первая встреча команд состоится 9 марта в Виго. Ответный матч пройдет 16 марта на стадионе «быков» в Краснодаре.

Кроме Томсона, на первом матче «Сельты» с «Краснодаром» будут работать: ассистенты судьи — Алан Мулвэнни и Дэвид Макгичи, дополнительные помощники — Кевин Клэнси и Эндрю Даллас, четвертый арбитр — Грэм Стюарт.

Сельта
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин