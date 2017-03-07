Шотландский арбитр Томсон назначен на первый матч плей-офф ЛЕ «Сельта» — «Краснодар»
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт. Судейская бригада из Шотландии во главе с Крэйгом Томсоном будет работать на первом матче 1/8 плей-офф Лиги Европы по футболу между испанской «Сельтой» и «Краснодаром», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Первая встреча команд состоится 9 марта в Виго. Ответный матч пройдет 16 марта на стадионе «быков» в Краснодаре.
Кроме Томсона, на первом матче «Сельты» с «Краснодаром» будут работать: ассистенты судьи — Алан Мулвэнни и Дэвид Макгичи, дополнительные помощники — Кевин Клэнси и Эндрю Даллас, четвертый арбитр — Грэм Стюарт.
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