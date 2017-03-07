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7 марта 2017, 0:28 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Арсен Венгер: У нас нет выбора, мы должны атаковать и забивать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Единственное преимущество в такой ситуации заключается в том, что у нас нет выбора. Мы должны атаковать и забивать. Мы играли против “Баварии” четыре раза, и мюнхенцы всегда были главным или вторым фаворитом на победу в турнире. Очевидно, нам было очень тяжело. Мы хотим получить шанс. На кону наша честь, и мы будем играть на максимуме все 90 минут», — приводит слова Венгера официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 5:1. Ответная встреча состоится сегодня, 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

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Новости Еврокубков

Первые четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся во вторник

Первые четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся во вторник

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Итальянскому футбольному клубу «Наполи» необходимо отыграть два мяча в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом», тогда как английскому «Арсеналу» — четырежды забить в ворота германской «Баварии». Первые участники ¼ финала футбольной Лиги чемпионов определятся во вторник в Лондоне и Неаполе.
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