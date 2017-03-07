Первые четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся во вторник

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Хотя проводящие ответные матчи на своих полях «Наполи» и «Арсенал» заняли в своих группах Лиги чемпионов первые места и были при жеребьевке «сеяными» клубами, фаворитами считаются их соперники, которые дома подтвердили свой статус. Неаполитанцы сохраняют небольшие шансы на выход в ¼ финала — для успеха им необходимо победить со счетом 2:0 или с разницей в три мяча. В Мадриде «Реал» выиграл со счетом 3:1, вновь показав недостатки своей обороны.

Сильнейшие линии и «Реала», и «Наполи» — нападение, к тому же у мадридцев восстановился после травмы валлиец Гарет Бэйл, который в субботу из-за дисквалификации не сыграл в гостевом матче чемпионата Испании с «Эйбаром» (4:1). В последнее время «Реал» нередко позволяет соперникам открыть счет и даже лидировать в два мяча, однако в Эйбаре без Криштиану Роналду «Королевский клуб» сыграл надежно, уже в стартовые полчаса забив три гола и продолжая преследовать лидирующую «Барселону», от которой отстает всего на одно очко при игре в запасе.

Бензема начал забивать в чемпионате

Дважды отличился форвард «Реала» Карим Бензема, который забивал в четырех предыдущих матчах Лиги чемпионов, однако в национальном первенстве «молчал» семь игр кряду. Забили также Хамес Родригес и Марко Асенсио, при этом Зинедин Зидан предоставил отдых Криштиану Роналду, Тони Кроосу, Даниэлю Кавахалю и Рафаэлю Варану, которые наверняка выйдут на поле в Неаполе.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 7.03.2017, 22:45 -:- Наполи Реал

«Наполи» ждет ответной игры также в отличном настроении: подопечные Маурицио Сарри одержали важную победу над «Ромой» на ее поле (2:1), сократив отставание от римлян в борьбе за второе место до двух очков. Дважды отличился Дрис Мертенс, который забил уже 18 голов в нынешнем чемпионате Италии. Хотя у «Наполи» полностью восстановился после травмы ведущий форвард Аркадиуш Милик, Сарри продолжает делать ставку в центре атаки на номинального полузащитника Мертенса.

Зидан накануне отметил, что соперник крайне редко проигрывает дома, хотя «Наполи» в предыдущем матче на своем поле как раз уступил — в чемпионате Италии «Аталанте» (0:2). Француз заявил, что болельщики всегда гонят «Наполи» вперед, оказывая давление на соперников, однако самому Зидану, по его словам, такая атмосфера всегда нравилась. Неаполитанский стадион ему хорошо знаком — пять лет наставник «Реала» провел в составе итальянского «Ювентуса».

Матч пройдет на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе (начало — 22:45 мск), главным арбитром назначен Джюнейт Чакыр из Турции.

«Арсенал» в надежде на чудо

В другой паре четвертьфиналист уже практически известен — «Арсеналу» необходимо отыграться после поражения 1:5 в Мюнхене. Команда Арсена Венгера в Лиге чемпионов удивительно стабильна — 14-й раз подряд «канониры» вышли в плей-офф, однако шесть предыдущих лет останавливались именно на стадии 1/8 финала. В нынешнем турнире «Арсенал» уже имеет опыт крупной победы — в группе подопечные Арсена Венгера обыграли болгарский «Лудогорец» со счетом 6:0. Однако «Бавария» — соперник совсем другого уровня, а шансы хозяев на итоговый успех близки к призрачным.

фоторепортаж «Бавария» забила пять мячей «Арсеналу» в плей-офф ЛЧ Мюнхенская «Бавария» разгромила лондонский «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в ночь на четверг, 16 февраля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 5:1.

К тому же «Бавария» в двух последних матчах чемпионата Германии сама громила соперников — «Гамбург» со счетом 8:0, а в субботу в гостях «Кельн» — 3:0. Команда Карло Анчелотти лидирует с отрывом в семь очков и близка к очередному титулу, оставаясь и одним из фаворитов Лиги чемпионов. «Арсенал» же в английской премьер-лиге идет лишь на пятом месте, в субботу проиграв в гостях «Ливерпулю» со счетом 1:3.

По словам опытного защитника «Арсенала» немца Пера Мертезакера, его команда должна сыграть прежде всего за своего тренера, которого после 20 лет работы в клубе критикуют в нынешнем сезоне, как никогда. Мертезакер также отметил, что футболисты «Арсенала» обязаны сделать так, чтобы болельщики снова стали ими гордиться.

Матч «Арсенал» — «Бавария» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало — 22:45 мск. Главный арбитр — Тасос Сидиропулос из Греции.

Остальные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 8 марта и на следующей неделе. Жеребьевка четвертьфинальной стадии состоится в швейцарском Ньоне 17 марта.