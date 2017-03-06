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6 марта 2017, 23:53 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Карло Анчелотти: «Бавария» будет играть с «Арсеналом» основным составом

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча с «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Да, у нас есть определенное преимущество. Игроки полностью сосредоточены на игре. Они знают, что начало встречи будет очень непростым. Конечно, мы будем играть основным составом.

Мы сейчас в отличном физическом состоянии, и мы не должны изменять своей игровой концепции. Могу только похвалить игроков за профессиональное отношение к делу, — заявил Анчелотти.

Напомним, в первом матче на «Альянц Арене» «Бавария» нанесла поражение «канонирам» со счетом 5:1.

Ответная встреча будет сыграна во вторник, 7 марта в Лондоне.

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