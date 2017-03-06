Карло Анчелотти: «Бавария» будет играть с «Арсеналом» основным составом

— Да, у нас есть определенное преимущество. Игроки полностью сосредоточены на игре. Они знают, что начало встречи будет очень непростым. Конечно, мы будем играть основным составом.

Мы сейчас в отличном физическом состоянии, и мы не должны изменять своей игровой концепции. Могу только похвалить игроков за профессиональное отношение к делу, — заявил Анчелотти.

Напомним, в первом матче на «Альянц Арене» «Бавария» нанесла поражение «канонирам» со счетом 5:1.

Ответная встреча будет сыграна во вторник, 7 марта в Лондоне.