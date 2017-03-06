Смолов не полетит в Виго на матч с «Сельтой»
Как стало известно «СЭ», форвард «Краснодара» Федор Смолов не полетит на первый матч 1/8 финала Лиги Европы, который «быки» проведут в Виго с «Сельтой». Матч состоится 9 марта, начало в 23.05 по московскому времени.
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Смолов почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра во встрече 18-го тура
В ближайшие дни Смолов пройдет повторное обследование.
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