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6 марта 2017, 19:23 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Смолов не полетит в Виго на матч с «Сельтой»

Как стало известно «СЭ», форвард «Краснодара» Федор Смолов не полетит на первый матч 1/8 финала Лиги Европы, который «быки» проведут в Виго с «Сельтой». Матч состоится 9 марта, начало в 23.05 по московскому времени.

Форвард Краснодара Федор Смолов не полетит на первый матч 1/8 финала Лиги Европы который быки проведут в Виго с Сельтой. Увеличить
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Смолов почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра во встрече 18-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:2) — Федор покинул поле до завершения матча. Обследование, которое игрок прошел сегодня, не дало окончательного ответа на вопрос о серьезности повреждения, но в Виго форвард не летит.

В ближайшие дни Смолов пройдет повторное обследование.

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