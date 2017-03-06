Смолов не полетит в Виго на матч с «Сельтой»

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Смолов почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра во встрече 18-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:2) — Федор покинул поле до завершения матча. Обследование, которое игрок прошел сегодня, не дало окончательного ответа на вопрос о серьезности повреждения, но в Виго форвард не летит.

В ближайшие дни Смолов пройдет повторное обследование.