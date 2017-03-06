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6 марта 2017, 18:36 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Мертенс вернулся в общую группу «Наполи» и готов сыграть с «Реалом»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс, который получил травму в выездном матче 27-го тура итальянской Серии A с «Ромой» (2:1), вернулся в общую группу своей команды, информирует официальный сайт УЕФА.

В середине второго тайма футболист упал на землю, сжимая голеностоп и колено. На 74-й минуте Мертенс уступил место на поле Петру Зелиньскому. Игрок готов помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (7 марта). В первой игре итальянский клуб уступил на выезде со счётом 1:3.

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Маурицио Сарри: У «Наполи» небольшие шансы пройти «Реал»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри в преддверии домашнего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» подчеркнул, что у соперника более предпочтительные шансы на выход в ¼ финала. Первая встреча, состоявшаяся в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала».
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