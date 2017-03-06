Мертенс вернулся в общую группу «Наполи» и готов сыграть с «Реалом»

В середине второго тайма футболист упал на землю, сжимая голеностоп и колено. На 74-й минуте Мертенс уступил место на поле Петру Зелиньскому. Игрок готов помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (7 марта). В первой игре итальянский клуб уступил на выезде со счётом 1:3.