«МЮ» предупредил своих болельщиков об опасности нападения «русских хулиганов»

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По информации издания, клуб рекомендовал своим поклонникам не привлекать к себе внимания «русских хулиганов» атрибутикой во время прогулки по городу, а также не передвигаться в одиночку. В письме упоминаются беспорядки фанатов сборной России во время Евро-2008. Также отмечаются, что поддержать «МЮ» в России собираются около 400 болельщиков.



Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта на стадионе «Олимп-2».