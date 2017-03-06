Маурицио Сарри: У «Наполи» небольшие шансы пройти «Реал»

— Все давление оказывается на «Реал», — приводит официальный сайт УЕФА слова Сарри. — Эта команда выиграла последний клубный чемпионат мира, это самый богатый клуб, самый лучший. Так что «Реал» должен выйти в ¼ финала. В любом случае, болельщики «Наполи» — чемпионы мира в этом деле, вся Европа это увидит.

Вероятно «Реал» пройдет дальше, команда забивает в 46 матчах подряд, но мы обязательно постараемся осложнить сопернику жизнь.

Уверен, что у нас будут шансы в атаке. В таких матчах не приходится думать о том, как много моментов ты создашь, просто их нужно реализовывать. Возможно, у нас небольшие шансы пройти дальше, но мы попробуем все.