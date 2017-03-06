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Чтобы приобрести билеты люди стоят у арены с трех часов утра.

Билеты продают небольшими частями — десять штук в час. За час работы касс свободных мест на Южной, Восточной и Западной трибунах стадиона «Олимп-2» не осталось. Стоимость билетов колеблется в размере от 2 до 16 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ростовчане не стали включать функцию онлайн-покупки билетов на домашнюю игру 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Такое решение было принято для того, чтобы «билеты были приобретены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов».