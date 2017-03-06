СМИ: Билеты на матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» продают по 10 штук в час
У касс стадиона в Ростове, на котором
желто-синие проведут матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» стоят большие очереди, сообщает «Российская газета».
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Видимо, что-то случилось...
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Чтобы приобрести билеты люди стоят у арены с трех часов утра.
Билеты продают небольшими частями — десять штук в час. За час работы касс свободных мест на Южной, Восточной и Западной трибунах стадиона «Олимп-2» не осталось. Стоимость билетов колеблется в размере от 2 до 16 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что ростовчане не стали включать функцию
«Ростов» отказался от
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