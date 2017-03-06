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6 марта 2017, 15:25 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

СМИ: Билеты на матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» продают по 10 штук в час

У касс стадиона в Ростове, на котором желто-синие проведут матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» стоят большие очереди, сообщает «Российская газета».

У касс стадиона в Ростове на котором <nobr>желто-синие</nobr> проведут матч 1/8 финала Лиги Европы с Манчестер Юнайтед стоят большие очереди сообщает Российская газета. Увеличить
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Чтобы приобрести билеты люди стоят у арены с трех часов утра.

Билеты продают небольшими частями — десять штук в час. За час работы касс свободных мест на Южной, Восточной и Западной трибунах стадиона «Олимп-2» не осталось. Стоимость билетов колеблется в размере от 2 до 16 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ростовчане не стали включать функцию онлайн-покупки билетов на домашнюю игру 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Такое решение было принято для того, чтобы «билеты были приобретены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов».

«Ростов» отказался от онлайн-продаж билетов на игру с «Манчестер Юнайтед».

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