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6 марта 2017, 10:34 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Роналду восстановился после травмы и готов сыграть с «Наполи»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, из-за небольшой травмы пропустивший гостевой матч 26-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром», накануне провёл полноценную тренировку, сообщает AS.

Нападающий Реала Криштиану Роналду из-за небольшой травмы пропустивший гостевой матч 26-го тура чемпионата Испании с Эйбаром накануне провёл полноценную тренировку сообщает AS. Увеличить
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Ожидается, что португалец сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», запланированном на 7 марта. Испанские СМИ отмечают, что Роналду готов к игре.

Первый матч противостояния «Реал» — «Наполи» прошёл в Мадриде 15 февраля и завершился победой испанской команды со счётом 3:1, Роналду отметился голевой передачей.

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