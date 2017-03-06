Роналду восстановился после травмы и готов сыграть с «Наполи»

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Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 7.03.2017, 22:45 -:- Наполи Реал

Ожидается, что португалец сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», запланированном на 7 марта. Испанские СМИ отмечают, что Роналду готов к игре.



Первый матч противостояния «Реал» — «Наполи» прошёл в Мадриде 15 февраля и завершился победой испанской команды со счётом 3:1, Роналду отметился голевой передачей.