Sky Sports: Азмун опасен для «МЮ» в противостоянии с «Ростовом»
Британский
интернет-портал Sky Sports посвятил заметку нападающему «Ростова» Сердару Азмуну в преддверии противостояния «Манчестер Юнайтед» и ростовчан в 1/8 финала Лиги Европы.
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Британцы выложили видео двух голов Азмуна в матче 18-го тура РФПЛ с «Томью» (6:0) и отметили, что болельщики и СМИ дали Сердару прозвище «иранский Месси».
«Ростовской команде не удалось преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, но Азмун впечатлил, отметившись голами в ворота “Атлетико” и “Баварии”. “Ростов” не знает поражений с ноября, а Азмун забил семь голов в последних десяти матчах. Он будет опасен во время визита “Манчестер Юнайтед” в Россию», — отмечает Sky Sports.
Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта.
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