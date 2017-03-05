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5 марта 2017, 22:07 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Ростов» отказался от онлайн-продаж билетов на домашний матч с «МЮ»

«Ростов» отказался от онлайн-продаж билетов на домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (9 марта).

Ростов отказался от <nobr>онлайн-продаж</nobr> билетов на домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с Манчестер Юнайтед (9 марта). Увеличить
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«Обращаем ваше внимание, что большинство владельцев сезонных абонементов воспользовались своим приоритетным правом выкупить билет на матч “Ростов” — “Манчестер Юнайтед”.

С 6 марта в продажу поступит ограниченное количество билетов, в связи с этим онлайн-продажи, как объявлялось ранее, производиться не будут, для того чтобы оставшиеся билеты были приобретены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов», — информирует сайт «Ростова».

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