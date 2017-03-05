«Ростов» отказался от онлайн-продаж билетов на домашний матч с «МЮ»
«Ростов» отказался от
онлайн-продаж билетов на домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (9 марта).
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Видимо, что-то случилось...
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«Обращаем ваше внимание, что большинство владельцев сезонных абонементов воспользовались своим приоритетным правом выкупить билет на матч “Ростов” — “Манчестер Юнайтед”.
С 6 марта в продажу поступит ограниченное количество билетов, в связи с этим
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