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5 марта 2017, 15:59 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Мхитарян не поможет «МЮ» в первом матче с «Ростовом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о состоянии полузащитника Генриха Мхитаряна, который получил травму подколенного сухожилия в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (1:0).

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> рассказал о состоянии полузащитника Генриха Мхитаряна который получил травму подколенного сухожилия в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Сент-<span class=error>Этьена</span> (1:0). Увеличить
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По словам Моуринью, которого цитирует официальный сайт «МЮ», армянский футболист не поедет в Россию на первую игру с «Ростовом» (9 марта) в 1/8 финала Лиги Европы. Ожидается, что Мхитарян успеет восстановиться к матчу с «Челси» (13 марта) в четвертьфинале Кубка Англии.

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Новости Еврокубков

«Манчестер Юнайтед» компенсирует фанатам расходы на российские визы в Ростов-на-Дону

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», который сыграет 9 марта с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы, решил компенсировать фанатам расходы на российские визы. Об этом сообщили газете Independent в штаб-квартире манкунианцев.
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