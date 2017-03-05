Мхитарян не поможет «МЮ» в первом матче с «Ростовом»

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По словам Моуринью, которого цитирует официальный сайт «МЮ», армянский футболист не поедет в Россию на первую игру с «Ростовом» (9 марта) в 1/8 финала Лиги Европы. Ожидается, что Мхитарян успеет восстановиться к матчу с «Челси» (13 марта) в четвертьфинале Кубка Англии.