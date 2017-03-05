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5 марта 2017, 16:06 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

На матч «Наполи» — «Реал» назначен турецкий арбитр Чакыр

На ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом» назначена турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром, сообщает Football Italia.

В первом матче «Реал» в Мадриде одержал над «Наполи» победу со счётом 3:1. Ответная игра пройдёт в Неаполе во вторник, 7 марта.

Наиболее памятный матч с участием «Реала» Чакыр обслуживал в 2013 года. Тогда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал» турецкий судья в неоднозначной ситуации удалил с поля Нани. «Реал» тогда победил со счётом 2:1 и прошёл дальше.

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