В первом матче «Реал» в Мадриде одержал над «Наполи» победу со счётом 3:1. Ответная игра пройдёт в Неаполе во вторник, 7 марта.



Наиболее памятный матч с участием «Реала» Чакыр обслуживал в 2013 года. Тогда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал» турецкий судья в неоднозначной ситуации удалил с поля Нани. «Реал» тогда победил со счётом 2:1 и прошёл дальше.