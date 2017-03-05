Луис Энрике: Я проанализировал матч с «ПСЖ», как ни один другой

Первая игра завершилась победой французского клуба со счётом 4:0.



«Можно ли этот матч считать хорошей проверкой перед игрой с “ПСЖ”»? Парижане будут иначе прессинговать и защищаться. При определённых обстоятельствах мы можем изменить ход противостояния в свою пользу и будем пытаться сделать это до последней минуты.



Стал ли я больше верить в успех после сегодняшней победы? Вчера я верил точно так же. Я уверен, что команда сейчас играет блестяще и нас ждёт отличная концовка сезона. Тогда и узнаем, завоюем ли мы какие-то титулы.



Не знаю, был ли сегодняшний матч лучшим для нас в сезоне, ведь у нас было много хороших игр, но точно одним из лучших за последние месяцы.



В игре с «ПСЖ» мы должны показать, что мы сильнее соперника и поквитаться с ним за 90 минут. Можно ли поражение в Париже считать несчастным случаем? Это был худший матч «Барселоны» за три последние года и я анализировал его так, как ни один другой. Это стечение обстоятельств от спортивных до личных, о которых я не буду говорить, — цитирует Луиса Энрике Football Espana.