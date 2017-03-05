Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28973666/
5 марта 2017, 11:10 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Луис Энрике: Я проанализировал матч с «ПСЖ», как ни один другой

Наставник «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Сельтой» (5:0) в 24-м туре Примеры поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Наставник Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Энрике</span> после победы над <span class=error>Сельтой</span> (5:0) в 24-м туре Примеры поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая игра завершилась победой французского клуба со счётом 4:0.

«Можно ли этот матч считать хорошей проверкой перед игрой с “ПСЖ”»? Парижане будут иначе прессинговать и защищаться. При определённых обстоятельствах мы можем изменить ход противостояния в свою пользу и будем пытаться сделать это до последней минуты.

Стал ли я больше верить в успех после сегодняшней победы? Вчера я верил точно так же. Я уверен, что команда сейчас играет блестяще и нас ждёт отличная концовка сезона. Тогда и узнаем, завоюем ли мы какие-то титулы.

Не знаю, был ли сегодняшний матч лучшим для нас в сезоне, ведь у нас было много хороших игр, но точно одним из лучших за последние месяцы.

В игре с «ПСЖ» мы должны показать, что мы сильнее соперника и поквитаться с ним за 90 минут. Можно ли поражение в Париже считать несчастным случаем? Это был худший матч «Барселоны» за три последние года и я анализировал его так, как ни один другой. Это стечение обстоятельств от спортивных до личных, о которых я не буду говорить, — цитирует Луиса Энрике Football Espana.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»