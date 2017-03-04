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4 марта 2017, 23:52 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Мертенс получил травму, но должен помочь «Наполи» в матче с «Реалом»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс получил травму в выездном матче 27-го тура итальянской Серии A с «Ромой» (2:1), информирует Football Italia.

В середине второго тайма футболист упал на землю, сжимая голеностоп и колено. На 74-й минуте Мертенс уступил место на поле Петру Зелиньскому.

По данным источника, у игрока всего лишь судорога и он сумеет помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (7 марта). Завтра Мертенс в качестве меры предосторожности пройдёт обследование. Футболист покидал территорию стадиона с улыбкой на лице.

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