Мертенс получил травму, но должен помочь «Наполи» в матче с «Реалом»
Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс получил травму в выездном матче 27-го тура итальянской Серии A с «Ромой» (2:1), информирует Football Italia.
В середине второго тайма футболист упал на землю, сжимая голеностоп и колено. На 74-й минуте Мертенс уступил место на поле Петру Зелиньскому.
По данным источника, у игрока всего лишь судорога и он сумеет помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (7 марта). Завтра Мертенс в качестве меры предосторожности пройдёт обследование. Футболист покидал территорию стадиона с улыбкой на лице.
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