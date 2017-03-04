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4 марта 2017, 20:59 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ройс не поможет «Боруссии» Д в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Бенфикой»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель сообщил, что нападающий Марко Ройс пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».

27-летний Ройс получил травму в конце первого тайма матча 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (6:2) и не смог продолжить игру.

«Исключено, что он сможет сыграть в среду. Это очень печальная новость», — приводит слова Тухеля «твиттер» Ruhr Nachrichten BVB‏.

Матч «Боруссия» — «Бенфика» состоится в Дортмунде 8 марта. В первой игре «Боруссия» потерпела поражение со счётом 0:1.

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