Ройс не поможет «Боруссии» Д в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Бенфикой»

27-летний Ройс получил травму в конце первого тайма матча 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (6:2) и не смог продолжить игру.



«Исключено, что он сможет сыграть в среду. Это очень печальная новость», — приводит слова Тухеля «твиттер» Ruhr Nachrichten BVB‏.



Матч «Боруссия» — «Бенфика» состоится в Дортмунде 8 марта. В первой игре «Боруссия» потерпела поражение со счётом 0:1.