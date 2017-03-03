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3 марта 2017, 21:11 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Мхитарян не поможет «МЮ» в первом матче с «Ростовом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о состоянии полузащитника Генриха Мхитаряна, который получил травму подколенного сухожилия в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (1:0).

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> рассказал о состоянии полузащитника Генриха Мхитаряна который получил травму подколенного сухожилия в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Сент-<span class=error>Этьена</span> (1:0). Увеличить
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По словам Моуринью, которого цитирует официальный сайт «МЮ», армянский футболист не поможет манкунианцам в матче 27-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4 марта) и не поедет в Россию на первую игру с «Ростовом» (9 марта) в 1/8 финала Лиги Европы. Ожидается, что Мхитарян успеет восстановиться к матчу с «Челси» (13 марта) в четвертьфинале Кубка Англии.

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