«Ростов» на своем официальном сайте объявил сроки продажи билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». 4 и 5 марта билеты смогут приобрести владельцы сезонных абонементов. На один абонемент можно будет купить только один билет. С 6 марта билеты поступят в свободную продажу онлайн и в кассах стадиона «Олимп-2». В целях борьбы со спекулянтами билеты будут выпускаться равными частями в разные секторы.

Самый дешевый билет обойдется болельщикам в 2 тысячи рублей, а самый дорогой — в 16 тысяч.

Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта. Ответный поединок — 16 марта в Манчестере.