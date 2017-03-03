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3 марта 2017, 17:13 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Билеты на матч «Ростов» — «МЮ» поступят в свободную продажу 6 марта

«Ростов» на своем официальном сайте объявил сроки продажи билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Ростов» на своем официальном сайте объявил сроки продажи билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». 4 и 5 марта билеты смогут приобрести владельцы сезонных абонементов. На один абонемент можно будет купить только один билет. С 6 марта билеты поступят в свободную продажу онлайн и в кассах стадиона «Олимп-2». В целях борьбы со спекулянтами билеты будут выпускаться равными частями в разные секторы.

Самый дешевый билет обойдется болельщикам в 2 тысячи рублей, а самый дорогой — в 16 тысяч.

Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта. Ответный поединок — 16 марта в Манчестере.

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Новости Еврокубков

Самый дешевый билет на матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» будет стоить 2000 рублей

Самый дешевый билет на матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» будет стоить 2000 рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минимальная стоимость билета на первый матч 1/8 финала футбольной Лиги Европы между «Ростовом» и английским «Манчестер Юнайтед» составит 2000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
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