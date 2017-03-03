Самый дешевый билет на матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» будет стоить 2000 рублей
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минимальная стоимость билета на первый матч 1/8 финала футбольной Лиги Европы между «Ростовом» и английским «Манчестер Юнайтед» составит 2000 рублей. Об этом сообщает
пресс-служба российского клуба.
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Встреча пройдет 9 марта в
Самая высокая стоимость билета на матч составит 16 тысяч рублей.
Ответная игра команд пройдет в Манчестере 16 марта.
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