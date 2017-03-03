Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28963175/
3 марта 2017, 16:57 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Самый дешевый билет на матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» будет стоить 2000 рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минимальная стоимость билета на первый матч 1/8 финала футбольной Лиги Европы между «Ростовом» и английским «Манчестер Юнайтед» составит 2000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Самая высокая стоимость билета на игру — 16 тысяч рублей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону, продажа билетов на игру стартует 4 марта.

Самая высокая стоимость билета на матч составит 16 тысяч рублей.

Ответная игра команд пройдет в Манчестере 16 марта.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Вайсфельд: увольнение Захаркина из ХК "Салават Юлаев" связано с результатами команды

Мартен Фуркад в шестой раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира