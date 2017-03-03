Фабио Капелло: У «Реала» возникают проблемы в гостевых матчах, «Наполи» может это использовать

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— «Наполи» будет тяжело, ведь все игроки «Реала» успели вернуться в строй, — цитирует Sky Sport Italia Капелло. — Мадридцы испытывают определенные проблемы в гостевых матчах, поэтому, если «Наполи» будет правильно действовать, то сможет навязать борьбу. Хозяевам поля будет необходимо играть агрессивно и не оставлять зон для контратак соперника.