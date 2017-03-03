Фабио Капелло: У «Реала» возникают проблемы в гостевых матчах, «Наполи» может это использовать
Экс-тренер «Реала» Фабио Капелло отметил, что «Наполи» будет иметь шанс на победу во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд в Испании завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Ответная игра состоится в Италии 7 марта.
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— «Наполи» будет тяжело, ведь все игроки «Реала» успели вернуться в строй, — цитирует Sky Sport Italia Капелло. — Мадридцы испытывают определенные проблемы в гостевых матчах, поэтому, если «Наполи» будет правильно действовать, то сможет навязать борьбу. Хозяевам поля будет необходимо играть агрессивно и не оставлять зон для контратак соперника.
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