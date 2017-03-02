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2 марта 2017, 17:34 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

УЕФА отменил отстранение «Партизана» от еврокубков

Со следующего сезона «Партизан» вновь сможет участвовать в еврокубках.

УЕФА отменил отстранение сербского клуба от международных соревнований, которое было наложено на команду решением Арбитражной палаты комитета УЕФА по финансовому контролю в начале года. «Партизан» был отстранен от еврокубков на три сезона за нарушения правил финансового fair play.

При этом отмечается, что за действиями «Партизана» УЕФА установит усиленный контроль.

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Новости Еврокубков

УЕФА отстранил сербский «Партизан» на 3 сезона от еврокубков за нарушение правил FFP

УЕФА отстранил сербский «Партизан» на 3 сезона от еврокубков за нарушение правил FFP

Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю клубов отстранила белградский «Партизан» от участия в еврокубках в ближайшие три сезона за нарушения правил финансового fair play и лицензирования, сообщается на официальном сайте организации.
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