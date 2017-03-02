УЕФА отменил отстранение «Партизана» от еврокубков

УЕФА отменил отстранение сербского клуба от международных соревнований, которое было наложено на команду решением Арбитражной палаты комитета УЕФА по финансовому контролю в начале года. «Партизан» был отстранен от еврокубков на три сезона за нарушения правил финансового fair play.

При этом отмечается, что за действиями «Партизана» УЕФА установит усиленный контроль.