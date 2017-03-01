«Манчестер Юнайтед» компенсирует фанатам расходы на российские визы в Ростов-на-Дону

Затраты болельщиков на визы в РФ могут составить до ?120 фунтов (около $150), согласно информированным источникам, сопровождать любимую команду в российский город, расположенный за 3 тыс. км от Манчестера, сможет не каждый, учитывая расходы на перелет и проживание в гостинице.

Болельщики, намеревающиеся лететь в Россию, должны подать заявки на визу, а затем обратиться в клуб, который компенсирует данные затраты. Общие расходы МЮ могут составить около ?60 тыс. фунтов ($74,5 тыс.).

Издание напоминает, что главный тренер англичан Жозе Моуринью, узнав, что придется играть с российским футбольным клубом «Ростов», назвал этот жребий плохим для МЮ.

В свою очередь, «Ростов» предложил своим болельщикам содействие в получении британской визы для посещения выездного матча в Англии. Всем, кому нужна помощь в оформлении британской визы, следует, как отметили в клубе, отправить персональные данные на специальный электронный адрес.

Данное ходатайство не гарантирует получение британской визы, но повышает на это шансы, говорится в сообщении для фанатов.

Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере.