«Манчестер Юнайтед» компенсирует фанатам расходы на российские визы в Ростов-на-Дону
ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», который сыграет 9 марта с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы, решил компенсировать фанатам расходы на российские визы. Об этом сообщили газете Independent в
штаб-квартире манкунианцев.
Затраты болельщиков на визы в РФ могут составить до ?120 фунтов (около $150), согласно информированным источникам, сопровождать любимую команду в российский город, расположенный за 3 тыс. км от Манчестера, сможет не каждый, учитывая расходы на перелет и проживание в гостинице.
Болельщики, намеревающиеся лететь в Россию, должны подать заявки на визу, а затем обратиться в клуб, который компенсирует данные затраты. Общие расходы МЮ могут составить около ?60 тыс. фунтов ($74,5 тыс.).
Издание напоминает, что главный тренер англичан Жозе Моуринью, узнав, что придется играть с российским футбольным клубом «Ростов», назвал этот жребий плохим для МЮ.
В свою очередь, «Ростов» предложил своим болельщикам содействие в получении британской визы для посещения выездного матча в Англии. Всем, кому нужна помощь в оформлении британской визы, следует, как отметили в клубе, отправить персональные данные на специальный электронный адрес.
Данное ходатайство не гарантирует получение британской визы, но повышает на это шансы, говорится в сообщении для фанатов.
Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере.
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