Хесе: Победа «Барселоны» над ПСЖ? На такое способен «Реал»
Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес, защищающий на правах аренды цвета «Лас-Пальмаса», не очень верит в выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов.
В первом матче 1/8 финала с «ПСЖ» каталонская команда потерпела на выезде крупное поражение со счётом 0:4. Хесе, ранее игравшего за мадридский «Реал», спросили, способны ли подопечные Луиса Энрике обыграть парижан с соответствующим счётом и выйти в четвертьфинал турнира.
«Победа “Барселоны” над “ПСЖ”? На такое способен “Реал”. В составе “Барселоны” выступают очень сильные игроки, однако это весьма сложная задача», — цитирует Хесе Marca.
Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.
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