Хесе: Победа «Барселоны» над ПСЖ? На такое способен «Реал»

В первом матче 1/8 финала с «ПСЖ» каталонская команда потерпела на выезде крупное поражение со счётом 0:4. Хесе, ранее игравшего за мадридский «Реал», спросили, способны ли подопечные Луиса Энрике обыграть парижан с соответствующим счётом и выйти в четвертьфинал турнира.



«Победа “Барселоны” над “ПСЖ”? На такое способен “Реал”. В составе “Барселоны” выступают очень сильные игроки, однако это весьма сложная задача», — цитирует Хесе Marca.



Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.