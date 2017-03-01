Уже с 7 марта начинается серия трансляций ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов. Всего этой весной в эфире­ запланированы 50 трансляций.

Помимо этого, весь трансляции матчей ­следующего сезона, вплоть до мая 2018 года пройдут на телеканале KazSport­.

Расписание трансляций ближайших матчей Лиги Чемпионов УЕФА на телеканале «Kazsport»:

7 марта — «НАПОЛИ» (Неаполь, Италия) — «Реал» (Мадрид, Испания), «АРСЕНАЛ» (Лондон, Англия) — «БАВАРИЯ» (Мюнхен, Германия).

8 марта — «БАРСЕЛОНА» (Испания) — «ПСЖ» (Париж, Франция), «БОРУССИЯ» (Дортмунд, Германия) — «БЕНФИКА» (Лиссабон, Португалия).

Расписание трансляций ближайших матчей Лиги Европы УЕФА на телеканале «Kazsport»:

9 марта — «РОСТОВ» (Ростов-на-Дону, Россия) — «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Манчестер, Англия), «ШАЛЬКЕ» (Гельзенкирхен, Германия) — «БОРУССИЯ» (Мёнхенгладбах, Германия), «ОЛИМПИАКОС» (Пирей, Греция) — «БЕШИКТАШ» (Стамбул, Турция).

Телерадиокорпорация «Казахстан» в прежние годы уже владела лицензионными правами на два самых престижных еврокубковых турнира. В сезонах 2010−2011 и 2011−2012 избранные матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА транслировались на Национальном телеканале «Казахстан». Всего за период февраль 2010 — май 2012 были показаны около 140 матчей, почти 200 Обзоров и Журналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Так же в ближайшее время будет объявлено о подписании ТВ лицензий на несколько больших футбольных турниров на длительный срок.